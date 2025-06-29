В Новой Москве нашли тело в сгоревшей машине

Тело человека обнаружили в сгоревшей машине у железнодорожной станции в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
По представленной информации, автомобиль Renault в деревне Толстопальцево загорелся по всей площади, позже в салоне нашли тело. На месте работают следователи.
Ранее сообщалось, что утечка газа зафиксирована в одном из супермаркетов Владивостока. По данным местных СМИ, у персонала и покупателей проявились признаки отравления, в том числе случаи потери сознания.
Также стало известно, что в парке на набережной Владивостока произошло обрушение аттракциона, в результате чего пострадал несовершеннолетний.
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