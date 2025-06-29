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Пять человек погибли при столкновении двух машин на Ставрополье

По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

Источник: Аргументы и факты

В Ставропольском крае пять человек погибли в лобовом столкновении, передает официальный Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ДТП произошло накануне вечером в Изобильненском округе на 13-м км автодороги «Ставрополь — Красногвардейское».

«Водитель автомобиля Renault допустил выезд на полосу встречного движения, где это разрешено, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104», — говорится в публикации.

Жертвами аварии стали водитель отечественного автомобиля и трое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток. Также скончался 39-летний пассажир автомобиля Renault. При этом водитель иномарки и еще один пассажир доставлены в Изобильненскую районную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кемерово произошло ДТП с участием 27 автомобилей. Пострадали семь человек. В 26 легковушек врезался грузовик, у которого отказали тормоза.