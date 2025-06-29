Пять человек погибли при столкновении двух машин на Ставрополье

Жертвами аварии стали водитель отечественного автомобиля и трое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток. Также скончался 39-летний пассажир автомобиля Renault. При этом водитель иномарки и еще один пассажир доставлены в Изобильненскую районную больницу.