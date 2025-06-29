В ТЦ Владивостока, где почувствовали запах газа, пострадали восемь человек

Сотрудники МЧС проводят работы в одном из торговых центров Владивостока, где ранее был обнаружен запах газа. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.
По информации Минздрава Приморского края, в результате инцидента пострадали восемь человек. Однако, по данным на данный момент, госпитализация никому не потребовалась.
Напомним, утечка газа произошла в воскресенье в одном из супермаркетов во Владивостоке. Местные СМИ писали, что посетители и сотрудники теряли сознание. В сети есть кадры, на которых как минимум одного человека выносят из издания, взяв за руки и за ноги.