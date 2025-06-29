Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ТЦ Владивостока, где почувствовали запах газа, пострадали восемь человек

Спасатели работают в одном из ТЦ Владивостока, из которого поступило сообщение о запахе газа.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС проводят работы в одном из торговых центров Владивостока, где ранее был обнаружен запах газа. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

По информации Минздрава Приморского края, в результате инцидента пострадали восемь человек. Однако, по данным на данный момент, госпитализация никому не потребовалась.

Напомним, утечка газа произошла в воскресенье в одном из супермаркетов во Владивостоке. Местные СМИ писали, что посетители и сотрудники теряли сознание. В сети есть кадры, на которых как минимум одного человека выносят из издания, взяв за руки и за ноги.