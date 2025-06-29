В ТЦ Владивостока, где почувствовали запах газа, пострадали восемь человек

Напомним, утечка газа произошла в воскресенье в одном из супермаркетов во Владивостоке. Местные СМИ писали, что посетители и сотрудники теряли сознание. В сети есть кадры, на которых как минимум одного человека выносят из издания, взяв за руки и за ноги.