Прокуратура проведет проверку после пожара на судне во Владивостоке

«Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на маломерном судне в заливе Петра Великого. Сегодня около 13.00 (время местное) (06.00 мск — ред.) на катере “Мерлион”, находящемся в заливе Петра Великого в Японском море, произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник.