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Прокуратура проведет проверку после пожара на судне во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на туристическом судне у берегов Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

Ранее в турфирме, которой принадлежит катамаран, сообщили РИА Новости, что в момент инцидента на борту были туристы, их эвакуировали, никто не пострадал.

«Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на маломерном судне в заливе Петра Великого. Сегодня около 13.00 (время местное) (06.00 мск — ред.) на катере “Мерлион”, находящемся в заливе Петра Великого в Японском море, произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник.

По его словам, приморской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.