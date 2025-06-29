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Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Суд по иску Генпрокуратуры РФ арестовал две московские квартиры, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, выяснило РИА Новости, изучив судебные и кадастровые данные.

Источник: © РИА Новости

В среду в правоохранительных органах Дагестана РИА Новости сообщили, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного дела. Позднее источник агентства в силовых структурах региона рассказал о задержании госсекретаря и ряда близких к нему людей. В тот же день агентство передало, что обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными Магомедова. Как рассказали корреспонденту жители дома, постоянно в этих квартирах никто не проживает, но иногда приезжают.

Согласно документам, арест на московские квартиры в среду наложил суд Махачкалы по иску Генпрокуратуры РФ.

Площадь каждой квартиры, согласно данным в распоряжении агентства, составляет 88 квадратных метров. Кадастровая стоимость каждой превышает 26 миллионов рублей. Согласно данным сервиса «Циан», стоимость жилплощади в данном районе с такой площадью начинается от 31 миллиона рублей.