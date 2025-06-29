Суд арестовал две московские квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

В среду в правоохранительных органах Дагестана РИА Новости сообщили, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного дела. Позднее источник агентства в силовых структурах региона рассказал о задержании госсекретаря и ряда близких к нему людей. В тот же день агентство передало, что обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными Магомедова. Как рассказали корреспонденту жители дома, постоянно в этих квартирах никто не проживает, но иногда приезжают.