На фоне обострения ситуации в Сумах резко выросло количество объявлений о продаже недвижимости. По данным российских силовых структур, это связано с нарастающей паникой среди местного населения, а также конфликтами между жителями и военными ВСУ. Если тенденция сохранится, к концу лета рынок может столкнуться с переизбытком предложения, что приведет к обвалу цен.