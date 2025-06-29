Стали известны подробности ЧП в супермаркете во Владивостоке

В воскресенье, 29 июня, в супермаркете «Реми» во Владивостоке пострадали несколько человек, предположительно, надышавшись неизвестным паром. Об этом сообщает «КП-Владивосток». На место уже вызваны экстренные службы.
Утечка неизвестного газа произошла около 12:35 по местному времени. Сотрудники ТЦ отреагировали молниеносно: сразу же вызвали экстренные службы и объявили эвакуацию покупателей.
В результате данного инцидента пострадали восемь человек. В региональном Минздраве отметили, что у всех легкая степень, пока никого из граждан не было решено госпитализировать.
Супермаркет закрыт, на месте работают медики, пожарные и правоохранители. Им придется выяснить, что же случилось и стало причиной данного инцидента в ТЦ.
Как KP.RU писал ранее, 22 июня в квартире жилого пятиэтажного дома в городе Серове Свердловской области произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, есть пострадавшие, а именно четыре человека. Кроме того, проводилась эвакуация жителей дома.