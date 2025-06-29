Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул

Ранее поступило сообщение о пожаре на судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщал РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. В турфирме, владеющей судном, РИА Новости рассказали, что на борту были туристы, никто не пострадал, они эвакуированы.