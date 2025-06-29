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Промышленные предприятия получили повреждения в Кременчуге и Запорожье

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Промышленные предприятия получили повреждения в Кременчуге и подконтрольном ВСУ Запорожье, пишет «Страна.ua».

Источник: AP 2024

«В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — говорится в Telegram-канале издания.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Украинские СМИ также сообщали ночью о взрывах в Николаеве, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. По данным телеканала «Мы — Украина», поврежден объект инфраструктуры в Николаевской области.

На всей территории страны объявляли воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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