Промышленные предприятия получили повреждения в Кременчуге и Запорожье

«В Запорожье и Кременчуге повреждены промышленные предприятия», — говорится в Telegram-канале издания.
О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
Украинские СМИ также сообщали ночью о взрывах в Николаеве, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. По данным телеканала «Мы — Украина», поврежден объект инфраструктуры в Николаевской области.
На всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.