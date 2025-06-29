СК расследует обстоятельства травмирования спортсменок на базе в Кыштыме

Днем 26 июня 2025 года выдвижные ворота упали на двух девочек шести и семи лет, когда трое отдыхающих их закрывали. Одна из спортсменок получила открытый перелом ноги со смещением, а другая — черепно-мозговую травму, также у нее порвало губу и сломан нос. Пострадавших госпитализировали.