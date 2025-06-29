СК расследует обстоятельства травмирования спортсменок на базе в Кыштыме

Следователь СК расследует обстоятельства падения ворот на двух девочек-спортсменок на базе в Кыштыме. Конструкция рухнула прямо на них и причинила переломы и травмы. Возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, 52-летний предприниматель халатно отнесся к своим обязанностям по безопасной эксплуатации выдвижных ворот, через которые осуществляется въезд на территорию базы «Хутор Увильды» в поселке Рипус Кыштымского городского округа.
Днем 26 июня 2025 года выдвижные ворота упали на двух девочек шести и семи лет, когда трое отдыхающих их закрывали. Одна из спортсменок получила открытый перелом ноги со смещением, а другая — черепно-мозговую травму, также у нее порвало губу и сломан нос. Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время следователь СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.