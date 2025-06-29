В Красноярском крае за сутки ликвидировали девять пожаров

В красноярском ГУ МЧС отчитались о работе на новых вызовах. За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали девять возгораний. Самое крупное произошло в Лесосибирске — на балконе многоквартирника на улице Горького. Причина — неосторожность при курении. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 12 человек, никто не пострадал.