В Красноярском крае за сутки ликвидировали девять пожаров

В красноярском ГУ МЧС отчитались о работе на новых вызовах. За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали девять возгораний. Самое крупное произошло в Лесосибирске — на балконе многоквартирника на улице Горького. Причина — неосторожность при курении. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 12 человек, никто не пострадал.
В городе Иланский пришлось тушить возгорание мусора на площади 40 квадратных метров.
«Привлекались одна единица техники и пять человек ведомства. ЧП произошло из-за небезопасного обращения с огнем неустановленных лиц», — говорится в сообщении.
Пять раз за 24 часа спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
В МЧС также рассказали о трагическом инциденте, зарегистрированном на реке Кан — в 100 км выше поселка Орье. Перевернулась аэролодка с тремя людьми. Погиб мужчина.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» опубликовал прогноз погоды на последнее воскресенье июня-2025.