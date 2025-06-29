Взорвался прямо на воде: во Владивостоке загорелся катер с пассажирами

Ранее скоростной катер Thanamarine 555 с россиянами на борту взорвался вблизи острова Ко Майтон. Уточняется, что на борту судна находилось 37 человек, среди которых были преимущественно российские туристы, один гид и трое членов экипажа. Катер отправился с пирса Чалонг на остров Пхи-Пхи, сделав остановку у Ко Майтона для отдыха туристов. В процессе плавания возникли проблемы с двигателем, после чего произошла авария — пожар и последующий взрыв.