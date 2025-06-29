Взорвался прямо на воде: во Владивостоке загорелся катер с пассажирами

В акватории Владивостока загорелся катер-катамаран «Мерлион», над судном поднялся столб черного дыма. На борту в момент происшествия находились люди, но их удалось эвакуировать. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили местные СМИ.
Пожар вспыхнул у острова Шкота, огонь охватил судно посреди моря, а клубы дыма были хорошо видны с берега.
По предварительным данным, катамаран принадлежит компании «Корсар». Пострадавших в результате происшествия нет.
Причины возгорания сейчас выясняют специалисты, на месте работают сотрудники экстренных служб, передает Telegram-канал «NEWS.VL — Владивосток и Приморье».
Ранее скоростной катер Thanamarine 555 с россиянами на борту взорвался вблизи острова Ко Майтон. Уточняется, что на борту судна находилось 37 человек, среди которых были преимущественно российские туристы, один гид и трое членов экипажа. Катер отправился с пирса Чалонг на остров Пхи-Пхи, сделав остановку у Ко Майтона для отдыха туристов. В процессе плавания возникли проблемы с двигателем, после чего произошла авария — пожар и последующий взрыв.