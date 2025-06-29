Украина признала потерю еще одного F-16

Самолет получил повреждение и начал терять высоту.
Вооруженные силы Украины лишились истребителя F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, направленной на объекты военной инфраструктуры противника. Кроме того, погиб пилот судна. Об этом сообщили ВВС Украины в соцсетях.
«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — написали ВВС в своем telegram-канале. Там добавили, что истребители F-16 были задействованы для отражения атак беспилотников и ракет, осуществленных ВС РФ.
Во время боевого вылета самолет получил серьезные повреждения и начал терять высоту. Пилот сумел отвести его в сторону от жилого района, однако катапультироваться не успел. Местоположение крушения истребителя на данный момент неизвестно.
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