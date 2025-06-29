В течение суток в Волчанске и Липцах были ликвидированы восемь штурмовых групп ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Обе попытки перебросить солдат через реку Волчья были сорваны. В результате огневого поражения были уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ», — сообщил источник.
Кроме того, в Волчанске были зачищены 22 домовладения. Украинских военных также выбили из трёх опорных пунктов в направлении населённого пункта Волчанские Хутора.
Ранее штурмовая группа ВСУ была уничтожена российскими военными в районе города Херсон. Штурмовики противника предприняли безуспешную попытку занятия позиций в районе Антоновского моста.