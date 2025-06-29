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ВСУ пытались дважды перебросить солдат через реку в Волчанске

Украинские войска в Волчанске попытались дважды за сутки перебросить личный состав через реку Волчью, но понесли потери.

Источник: Аргументы и факты

В течение суток в Волчанске и Липцах были ликвидированы восемь штурмовых групп ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Обе попытки перебросить солдат через реку Волчья были сорваны. В результате огневого поражения были уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ», — сообщил источник.

Кроме того, в Волчанске были зачищены 22 домовладения. Украинских военных также выбили из трёх опорных пунктов в направлении населённого пункта Волчанские Хутора.

Ранее штурмовая группа ВСУ была уничтожена российскими военными в районе города Херсон. Штурмовики противника предприняли безуспешную попытку занятия позиций в районе Антоновского моста.