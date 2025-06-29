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В Москве арестовали две квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

Магомед-Султана Магомедова задержали в рамках уголовного дела 25 июня.

Источник: Аргументы и факты

Махачкалинский суд по иску Генпрокуратуры РФ арестовал две квартиры в Москве, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, задержанного на днях. Это следует из судебных и кадастровых данных.

Кадастровая стоимость каждой квартиры превышает 26 миллионов рублей, а площадь каждой составляет 88 квадратных метров.

Арест на квартиры был наложен в минувшую среду, 25 июня. В этот же день стало известно о задержании правоохранителями Магомедова и нескольких близких к нему людей в рамках уголовного дела. В силовых структурах Дагестана заявили, что по нескольким адресам, связанным с деятельностью чиновника, прошли обыски.