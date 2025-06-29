В Москве арестовали две квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

Арест на квартиры был наложен в минувшую среду, 25 июня. В этот же день стало известно о задержании правоохранителями Магомедова и нескольких близких к нему людей в рамках уголовного дела. В силовых структурах Дагестана заявили, что по нескольким адресам, связанным с деятельностью чиновника, прошли обыски.