В Москве арестовали две квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана

Махачкалинский суд по иску Генпрокуратуры РФ арестовал две квартиры в Москве, связанные с родными госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, задержанного на днях. Это следует из судебных и кадастровых данных.
Кадастровая стоимость каждой квартиры превышает 26 миллионов рублей, а площадь каждой составляет 88 квадратных метров.
Арест на квартиры был наложен в минувшую среду, 25 июня. В этот же день стало известно о задержании правоохранителями Магомедова и нескольких близких к нему людей в рамках уголовного дела. В силовых структурах Дагестана заявили, что по нескольким адресам, связанным с деятельностью чиновника, прошли обыски.