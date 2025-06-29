Эхо трагедии: появились первые снимки интерьера поднятой из воды погибшей суперяхты

Судно, затонувшее во время шторма у берегов Сицилии в прошлом году, в результате которого погибли семь человек, осматривается следователями. В итальянских СМИ появились первые снимки внутренней части суперяхты Bayesian, которая затонула во время шторма у берегов Сицилии в прошлом году, в результате чего погибли семь человек, включая технического магната Майка Линча и его дочь-подростка.