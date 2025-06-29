Эхо трагедии: появились первые снимки интерьера поднятой из воды погибшей суперяхты

Судно, затонувшее во время шторма у берегов Сицилии в прошлом году, в результате которого погибли семь человек, осматривается следователями. В итальянских СМИ появились первые снимки внутренней части суперяхты Bayesian, которая затонула во время шторма у берегов Сицилии в прошлом году, в результате чего погибли семь человек, включая технического магната Майка Линча и его дочь-подростка.
Остов 56-метрового судна был поднят с морского дна близ Портичелло на прошлой неделе и доставлен в порт Термини-Имерезе, где его осматривают следователи, которые пытаются определить, как и почему оно затонуло, пишет The Guardian.
Четыре фотографии, полученные итальянской государственной телекомпанией Rai, показывают ущерб, нанесенный «Bayesian» и его некогда роскошному интерьеру. Одна из приемных зон судна залита грязью, захламлена и разрушена, мягкие диваны и кресла порваны и покрыты пятнами.
На другом изображен открытый люк, ведущий вниз с палубы, а на виде сбоку корпуса и одного из гребных винтов судна видно немного грязи, которая скопилась под волнами за 10 месяцев его эксплуатации.
Яхта «Bayesian» стояла на якоре недалеко от порта Портичелло, когда затонула во время сильного шторма незадолго до рассвета 19 августа 2024 года, напоминает The Guardian. Магнат Майк Линч наслаждался путешествием по Сицилии со своей семьей и несколькими друзьями, празднуя свое оправдание по давнему делу о мошенничестве, связанному с продажей основанной им технологической компании Autonomy компании Hewlett-Packard в 2011 году.
В катастрофе погибли Линч и его 18-летняя дочь Ханна, юрист Крис Морвилло и его жена Неда, банкир Джонатан Блумер и его жена Джуди, а также шеф-повар яхты Рекальдо Томас. Девять же других членов экипажа и шесть гостей были спасены.
Следователи надеются, что поднятая из воды яхта даст ключ к разгадке причин крушения. Судебно-медицинская экспертиза позволит установить, оставался ли открытым один из люков и был ли неправильно поднят киль.
Согласно предварительному отчету о безопасности, опубликованному в прошлом месяце британским отделом по расследованию морских аварий (MAIB), «Bayesian», возможно, оказалась уязвима для сильного ветра при работе двигателя. Эти «уязвимые места» были «неизвестны ни владельцу, ни экипажу», поскольку они не были внесены в бортовую книгу информации об остойчивости.
В MAIB заявили, что возможный «смерч» направлялся в сторону лодок в гавани. Доки, казалось, отклонили вихрь, который направился прямо к байесовскому причалу, и судно затонуло в течение нескольких секунд.
Прокуратура начала расследование по подозрению в непредумышленном убийстве. Капитан судна Джеймс Катфилд из Новой Зеландии и два члена экипажа из Великобритании, Тим Паркер Итон и Мэтью Гриффитс, находятся под следствием. В Италии это не означает виновности или того, что обязательно последуют официальные обвинения.
Семья Томаса, гражданина Канады и Антигуа, заявила, что они ждут, что обнаружат эксперты MAIB. «Необходимо извлечь уроки из этой трагедии, а также установить истину о том, что произошло, и привлечь виновных к ответственности», — сказал Джеймс Хили-Пратт, партнер юридической фирмы Keystone Law, представляющей интересы семьи Томас.
В Великобритании проводится расследование обстоятельств смерти Майка и Ханны Линч, а также Джонатана и Джуди Блумер.
Сложная операция по спасению судна Bayesian была временно приостановлена в середине мая после того, как Роб Корнелис Мария Хейбен, 39-летний голландский дайвер, погиб во время подводных работ.