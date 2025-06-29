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Легковушка столкнулась с поездом между станциями Енисей и Красноярские столбы

Сегодня около 8:00 на регулируемом железнодорожном переезде в Свердловском районе Красноярска произошла авария.

Сегодня около 8:00 на регулируемом железнодорожном переезде в Свердловском районе Красноярска произошла авария. Столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что инцидент зафиксировали между станциями Енисей и Красноярские столбы.

«Происшествию предшествовал выезд транспортного средства в габарит следования подвижного состава. В результате столкновения схода с пути локомотива не произошло, задержки в движении поездов не допущено. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Сейчас Красноярская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ЖД-транспорта.

Ранее портал kras.mk.ru сообщил об ограничениях на дорогах краевого центра из-за строительства метро.