Легковушка столкнулась с поездом между станциями Енисей и Красноярские столбы

Сегодня около 8:00 на регулируемом железнодорожном переезде в Свердловском районе Красноярска произошла авария. Столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что инцидент зафиксировали между станциями Енисей и Красноярские столбы.