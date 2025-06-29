Из-за утечки телефонного разговора в популярной у российских туристов стране вспыхнули протесты

В Таиланде на улицах опять кипят политические страсти. Протестующие в Бангкоке требуют отставки премьер-министра из-за утечки телефонного разговора. Паэтонгтарн Чинават вызвала гнев тайских националистов, которые обвиняют главу тайского правительства в пресмыкательстве перед Камбоджей.
Тысячи протестующих собрались в Бангкоке, чтобы потребовать отставки премьер-министра Таиланда из-за утечки информации о телефонном разговоре с бывшим камбоджийским лидером, пишет The Guardian.
Паэтонгтарн Чинават столкнулась с растущим давлением в связи с ее решением пограничного спора с соседней Камбоджей, который разгорелся в мае, когда во время короткой перестрелки был убит камбоджийский солдат.
Ее правительство оказалось в кризисной ситуации после того, как ранее в этом месяце был обнародован телефонный разговор, в котором она обсуждала этот вопрос с бывшим камбоджийским лидером Хун Сеном.
На записи было слышно, как она критикует высокопоставленного тайского военного офицера и обращается к Хун Сену как к «дяде», обещая, что, если он чего-нибудь захочет, она «позаботится об этом».
Этот телефонный звонок привел в ярость тайских националистов, которые обвинили премьера в пресмыкательстве перед Хун Сеном.
Протестующие, собравшиеся в субботу, размахивали тайскими флагами и скандировали «Унг Инг, убирайся», используя прозвище премьер-министра. Некоторые держали плакаты, обвиняющие ее в предательстве нации, называя ее «премьер-министром-предательницей» и «продажной премьер-министром».
По оценкам полиции, к полудню на митинг собралось 6000 человек, но ожидается, что к вечеру субботы число собравшихся превысит 10 000, сообщает The Bangkok Post, что делает его крупнейшим подобным митингом с момента прихода к власти правящей партии Pheu Thai в 2023 году.
«Мы собрались здесь не для того, чтобы создавать проблемы, — говорит Джейд Донаваник, ученый-юрист, выступавшая перед толпой. — Мы объединены здесь силой природы, чтобы сохранить нашу национальную и территориальную целостность, защитить наш суверенитет и навести порядок в стране. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить эту страну и принести мир и процветание королевству Таиланд».
Многие из собравшихся на акцию протеста связаны с движениями, которые ранее выступали против отца Паэтонгтарн, Таксина Чинавата, который был свергнут в результате государственного переворота 2006 года, и ее тети Йинглак, которая была отстранена от власти по решению суда в результате государственного переворота 2014 года.
Организатор субботней акции протеста, организация «Объединенная сила земли», в которую входят активисты-националисты, призвала все партии выйти из коалиции Паэтонгтарна. Ранее в этом месяце партнер по коалиции уволилась, сославшись на утечку информации о телефонном разговоре, в результате чего у нее осталось лишь незначительное большинство.
Паэтонгтарн также сталкивается с судебными угрозами после того, как были поданы петиции, обвиняющие ее в нарушении этических норм и конституции в связи с утечкой информации о звонке, отмечает The Guardian.
Конституционный суд проведет заседание во вторник, чтобы решить, принимать ли к рассмотрению дело, требующее ее увольнения, и может временно отстранить ее от должности на время рассмотрения этого вопроса. Окончательное решение, вероятно, займет месяцы.
Паэтонгтарн извинилась за телефонный звонок, хотя это мало помогло остановить критику, констатирует The Guardian.
Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей начался более ста лет назад, когда Франция, оккупировавшая Камбоджу до 1953 года, впервые нанесла на карту сухопутную границу. Этот инцидент привел к всплеску националистических настроений и решительным действиям обоих правительств.
Хун Сен заявил в субботу, что действия тайской армии на границе являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Камбоджи.
«Эта бедная Камбоджа страдала от иностранного вторжения, войн и геноцида, в прошлом была окружена, изолирована и подвергалась оскорблениям, но теперь Камбоджа поднялась наравне с другими странами», — сказал Хун Сен многотысячной аудитории на праздновании 74-й годовщины основания своей правящей Народной партии Камбоджи в столице страны, Пномпене.
Хун Сен, правивший Камбоджей почти четыре десятилетия, передал власть своему сыну в 2023 году, но остается влиятельным человеком в стране.