Из-за утечки телефонного разговора в популярной у российских туристов стране вспыхнули протесты

«Мы собрались здесь не для того, чтобы создавать проблемы, — говорит Джейд Донаваник, ученый-юрист, выступавшая перед толпой. — Мы объединены здесь силой природы, чтобы сохранить нашу национальную и территориальную целостность, защитить наш суверенитет и навести порядок в стране. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить эту страну и принести мир и процветание королевству Таиланд».