Shot: 26-летний футболист умер во время матча в Подмосковье

Во время матча Лиги B-3 в Подольске 26-летний футболист Артем Калмыков внезапно потерял сознание и упал на поле. Игра проходила в рамках первенства Московской области между местным клубом «Парковый» и командой «Нара» из Наро-Фоминска. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщает Shot.