Туристический катамаран, загоревшийся у берегов Владивостока, затонул

«Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с маломерным судном в заливе Петра Великого. Сегодня около 13:00 по местному времени (06:00 по московскому времени) на катере “Мерлион” в заливе Петра Великого в Японском море произошло возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал», — сообщили в прокуратуре.