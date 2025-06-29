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Туристический катамаран, загоревшийся у берегов Владивостока, затонул

Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

Туристический катамаран, который загорелся у берегов Владивостока, затонул. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на туристическом судне.

По данным ведомства, пострадавших нет.

«Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с маломерным судном в заливе Петра Великого. Сегодня около 13:00 по местному времени (06:00 по московскому времени) на катере “Мерлион” в заливе Петра Великого в Японском море произошло возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что пожар начался на катамаране в Приморском крае, кадры происшествия распространились в соцсетях.