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ВСУ потеряли F-16 вместе с летчиком

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время российской воздушной атаки разбился украинский истребитель F-16, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время отражения удара его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

В мае Воздушные силы Украины сообщали, что киевский режим потерял очередной истребитель F-16 в похожей ситуации.

Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения F-16 от союзников в надежде, что эти самолеты смогут повлиять на ход боевых действий.

В итоге в октябре 2024 года, Нидерланды поставили Украине партию истребителей.