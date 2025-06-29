«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — говорится в публикации.
Отмечается, что во время отражения удара его самолет получил повреждения и начал терять высоту.
В мае Воздушные силы Украины сообщали, что киевский режим потерял очередной истребитель F-16 в похожей ситуации.
Киевский режим очень долго и настойчиво добивался получения F-16 от союзников в надежде, что эти самолеты смогут повлиять на ход боевых действий.
В итоге в октябре 2024 года, Нидерланды поставили Украине партию истребителей.