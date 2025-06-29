В Самарской области 32-летний водитель «весты» с пассажиркой влетел в забор

В Тольятти вечером 28 июня произошла авария с участием LADA Vesta. Подробностями поделились в областном ГУ МВД.
Как стало известно, мужчина ехал по улице Вокзальной, не справился с управлением и влетел в железный забор.
По итогам ДТП пострадала женщина-пассажир, ей назначили амбулаторное лечение.
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