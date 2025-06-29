До 42 градусов: Европа забила тревогу из-за опасной волны жары

В связи с ожидаемыми в Неаполе и Палермо максимумами температуры в 39 градусов по Цельсию, на Сицилии, как и в регионе Лигурия на севере Италии, введен запрет на работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня. Профсоюзы страны проводят кампанию за распространение этой меры на другие регионы.