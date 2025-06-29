Мужчина погиб при опрокидывании лодки под Красноярском

На борту находились трое. Инцидент, случившийся в 100 км от поселка Орье, оказался смертельным: из воды не выбрался мужчина. Начались проверки обстоятельств ЧП, об этом сообщили в канале t.me/zstproc.
«На место происшествия направлены спасательные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Иланской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве добавили, что ход расследования уголовного дела, возбужденного после гибели сибиряка, контролирует транспортный прокурор.
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