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Мужчина погиб при опрокидывании лодки под Красноярском

27 июня 2025 года на реке Кан в Саянском районе Красноярского края перевергулась аэролодка «Север».

Источник: Соцсети

На борту находились трое. Инцидент, случившийся в 100 км от поселка Орье, оказался смертельным: из воды не выбрался мужчина. Начались проверки обстоятельств ЧП, об этом сообщили в канале t.me/zstproc.

«На место происшествия направлены спасательные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Иланской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что ход расследования уголовного дела, возбужденного после гибели сибиряка, контролирует транспортный прокурор.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал о столкновении поезда с легковой машиной.