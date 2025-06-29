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Вучич готовит большое обращение после массовых беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич сегодня днем выступит с обращением к жителям страны на фоне ночных массовых беспорядков в Белграде. Об этом сообщили в администрация сербского лидера.

Вучич сегодня выступит с обращением к сербам.

Президент Сербии Александр Вучич сегодня днем выступит с обращением к жителям страны на фоне ночных массовых беспорядков в Белграде. Об этом сообщили в администрация сербского лидера.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтолицу Сербии охватили протесты после ультиматума Вучичу, начались драки с силовиками. Фоторепортаж.

«Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11:00 (12:00 мск) в Палате Сербия», — говорится в сообщении. Оно размещено на официальном сайте сербского лидера.

С вечера 28 июня студенты и сторонники оппозиции начали акцию протеста в Белграде. Они забросали пиротехникой и другими предметами полицейский кордон возле парка у здания администрации президента. Правоохранители в ответ использовали слезоточивый газ и резиновые дубинки. Позже они смогли вытеснить протестующих с площади.

Как отметил глава местной полиции Драган Васильевич, его подчиненные были вынуждены применить физическую силу после того, как участники акции на протяжении пяти-шести минут пытались прорвать оцепление.

Отмечается, что в ходе столкновений травмы получили шесть сотрудников МВД и двое гражданских. Также были задержаны десятки участников беспорядков. Утром 29 июня ситуация в Белграде нормализовалась.

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