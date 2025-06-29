Наркокартель взломал камеры видеонаблюдения для выслеживания и убийства информаторов ФБР

Печально знаменитый мексиканский наркокартель «Синалоа» взломал камеры видеонаблюдения, чтобы отслеживать и убивать информаторов ФБР, утверждают в США. Хакер, работающий на картель Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, также смог получить доступ к записям телефонных разговоров юридического атташе ФБР в посольстве США в Мехико.
Согласно новому отчету Министерства юстиции США, хакер, работающий на наркокартель Синалоа, смог получить записи телефонных разговоров сотрудника ФБР и использовать камеры наблюдения Мехико, чтобы помочь отследить и уничтожить информаторов агентства в 2018 году.
Этот инцидент был раскрыт в ходе проверки генеральным инспектором Министерства юстиции усилий ФБР по смягчению последствий «повсеместного технического наблюдения» — термина, используемого для описания глобального распространения камер и процветающей торговли обширными хранилищами данных о коммуникациях, поездках и местоположении, пишет The Guardian.
В отчете говорилось, что хакер работал на наркокартель Синалоа, возглавляемый Хоакином «Эль Чапо» Гусманом, который был экстрадирован в Соединенные Штаты в 2017 году.
В отчете рассказывается, что хакер идентифицировал помощника юридического атташе ФБР в посольстве США в Мехико и смог использовать номер телефона атташе «для получения совершенных и принятых звонков, а также данных о геолокации». В отчете говорится, что хакер также «использовал систему видеонаблюдения Мехико, чтобы следить за [сотрудником ФБР] по городу и идентифицировать людей, с которыми встречался чиновник».
В отчете говорится, что «картель использовал эту информацию для запугивания, а в некоторых случаях и для убийства потенциальных источников или сотрудничающих свидетелей».
В отчете не были указаны имена предполагаемого хакера, атташе или жертв, подчеркивает The Guardian.
Посольство США в Мексике направило вопросы в государственный департамент и министерство юстиции, которые пока не ответили на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. ФБР и адвокат Гусмана тоже не ответили на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.
Сбор подробных данных о местоположении с телефонов людей самыми разными коммерческими и официальными лицами в сочетании с постоянно растущим охватом камер наблюдения представляет серьезную проблему для сотрудников разведки и правоохранительных органов, многие из которых полагаются на конфиденциальных информаторов.
В докладе говорится, что недавние технологические достижения «позволили менее развитым странам и преступным организациям легче, чем когда-либо, выявлять и использовать уязвимые места» в глобальной экономике слежки.
В нем говорилось, что ФБР разрабатывает стратегический план по устранению этих уязвимостей, и давалось несколько рекомендаций, в том числе о дополнительном обучении персонала бюро.