Наркокартель взломал камеры видеонаблюдения для выслеживания и убийства информаторов ФБР

В отчете рассказывается, что хакер идентифицировал помощника юридического атташе ФБР в посольстве США в Мехико и смог использовать номер телефона атташе «для получения совершенных и принятых звонков, а также данных о геолокации». В отчете говорится, что хакер также «использовал систему видеонаблюдения Мехико, чтобы следить за [сотрудником ФБР] по городу и идентифицировать людей, с которыми встречался чиновник».