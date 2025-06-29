Во Владивостоке возбуждено дело после травмирования ребенка на карусели

В связи с инцидентом, произошедшим во Владивостоке, когда ребёнок получил травмы в результате обрушения карусели, было возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно из заявления прокуратуры Приморского края.
Ранее в прокуратуре установили, что ответственные лица ненадлежащим образом осуществляли обслуживание и эксплуатацию игрового оборудования. В надзорном органе уточнили, что направили в профильное ведомство материалы для возбуждения дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В результате инцидента ребёнок получил ушиб головы. Также прокуратура проводит проверку технического состояния всех аттракционов парка.