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Во Владивостоке возбуждено дело после травмирования ребенка на карусели

На набережной во Владивостоке детский аттракцион сломался во время использования.

Источник: АиФ Воронеж

В связи с инцидентом, произошедшим во Владивостоке, когда ребёнок получил травмы в результате обрушения карусели, было возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно из заявления прокуратуры Приморского края.

Ранее в прокуратуре установили, что ответственные лица ненадлежащим образом осуществляли обслуживание и эксплуатацию игрового оборудования. В надзорном органе уточнили, что направили в профильное ведомство материалы для возбуждения дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате инцидента ребёнок получил ушиб головы. Также прокуратура проводит проверку технического состояния всех аттракционов парка.