В Андижане обнаружили подпольную ячейку джихадистов

Лидером группы оказался 44-летний местный житель. Он собрал вокруг себя 12 человек, создал подпольную ячейку и организовывал их встречи в различных чайханах города. По данным следствия, члены группы планировали в будущем выехать в Сирию и присоединиться к международной террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси». Кроме того, они собирали денежные средства и передавали их боевикам.