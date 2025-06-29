В Андижане обнаружили подпольную ячейку джихадистов

Лидером группы оказался 44-летний местный житель. Он собрал вокруг себя 12 человек, создал подпольную ячейку и организовывал их встречи в различных чайханах города. По данным следствия, члены группы планировали в будущем выехать в Сирию и присоединиться к международной террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси». Кроме того, они собирали денежные средства и передавали их боевикам.
В ходе обысков в домах членов ячейки были изъяты экстремистские религиозные материалы и другие вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются.
«Тавхид ва жиход катибаси» (Общество единобожия и джихада) — это международная террористическая организация, действующая в основном на территории Сирии. Группировка была создана выходцами из стран Центральной Азии и позиционирует себя как часть глобального джихадистского движения.
Организация придерживается радикальной идеологии, выступает за создание «исламского халифата» и активно вовлечена в боевые действия на стороне других террористических группировок. Она признана террористической в ряде стран, в том числе в Узбекистане.
Основная деятельность «Тавхид ва жиход катибаси» связана с вербовкой новых членов, подготовкой боевиков, участием в боевых операциях, а также финансированием терроризма за счёт сбора средств под видом религиозных пожертвований.