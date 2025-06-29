Красноярец на «Рено» попытался проскочить через пути перед электричкой

Как рассказали в ведомстве, авария произошла ранним утром 29 июня на участке между станцией Енисей и остановочным пунктом Красноярские Столбы. Машинист применил экстренное торможение, но локомотив снес легковушку с путей. Ее водитель успел в последний момент покинуть авто.