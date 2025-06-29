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Красноярец на «Рено» попытался проскочить через пути перед электричкой

Попытка оказалась неудачной, но никто, к счастью, не пострадал.

Источник: АО РЖД

В Красноярске водитель автомобиля Renault попытался проскочить через пути перед электричкой, но не смог избежать столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской железной дороги.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла ранним утром 29 июня на участке между станцией Енисей и остановочным пунктом Красноярские Столбы. Машинист применил экстренное торможение, но локомотив снес легковушку с путей. Ее водитель успел в последний момент покинуть авто.

Обошлось без пострадавших, также не последовало задержки поездов. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сейчас проводят проверку.

Ранее в Красноярск приехал поезд с вагоном из Северной Кореи, в котором не оказалось пассажиров.