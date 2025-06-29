Водитель погиб в жестком столкновении с деревом в Иркутском районе

Жесткое ДТП со смертельным исходом произошло в р.п. Маркова Иркутского района сегодня, 29 июня, в 3.30. Предварительно, 21-летний водитель, управляя Toyota Probox, двигался около СНТ «Ромашка-1», но не справился с управлением и врезался в дерево, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в Госавтоинспекции Иркутска, в результате дорожной аварии водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Его 20-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. В настоящий момент проводится проверка. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
Ранее агентство сообщало, что в Ангарске сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла в ночь на 25 мая на автодороге, ведущей к поселку Мегет. Предварительно, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle, двигавшийся в направлении Иркутска, потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.