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Водитель погиб в жестком столкновении с деревом в Иркутском районе

20-летний пассажир иномарки доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Жесткое ДТП со смертельным исходом произошло в р.п. Маркова Иркутского района сегодня, 29 июня, в 3.30. Предварительно, 21-летний водитель, управляя Toyota Probox, двигался около СНТ «Ромашка-1», но не справился с управлением и врезался в дерево, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в Госавтоинспекции Иркутска, в результате дорожной аварии водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Его 20-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. В настоящий момент проводится проверка. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Ранее агентство сообщало, что в Ангарске сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла в ночь на 25 мая на автодороге, ведущей к поселку Мегет. Предварительно, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle, двигавшийся в направлении Иркутска, потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.