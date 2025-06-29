Водитель погиб в жестком столкновении с деревом в Иркутском районе

Ранее агентство сообщало, что в Ангарске сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла в ночь на 25 мая на автодороге, ведущей к поселку Мегет. Предварительно, 36-летний водитель автомобиля Honda Fit Shuttle, двигавшийся в направлении Иркутска, потерял контроль над управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.