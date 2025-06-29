В Дагестане задержали блогера, обвиняемую в продаже запрещенных препаратов

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанная — блогер Джамиля Шапилова. У нее более 230 тысяч подписчиков в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в шапке профиля она обещает стройное тело «без диет и насилия».