Суд арестовал квартиры в Москве, связанные с семьей госсекретаря Дагестана

25 июня Магомед-Султан Магомедов был задержан по делу о незаконной приватизации. Позже Советский районный суд Махачкалы решил обратить в доход государства все активы господина Магомедова, в том числе компании «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии» и «Нефтепродуктснаб».