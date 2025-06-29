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В Самаре из-за дождей появился огромный провал на улице Ленинградской

В Самаре жители до сих пор сталкиваются с последствиями дождей, прошедших в середине недели.

В Самаре жители до сих пор сталкиваются с последствиями дождей, прошедших в середине недели. Одно из них — огромный провал в асфальте на пересечении Ленинградской и Степана Разина.

Вероятно, провал появился 27 июня после сильного ливня, который накрыл Самару.

Корреспондент «МК в Самаре» снял провал на видео:

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