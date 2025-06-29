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Пришел к могилам, чтобы умереть: На кладбище Кишинева мужчина найден мертвым — причина смерти остается загадкой

Спокойствие столичного кладбища было нарушено, когда на его территории было обнаружено тело 52-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Спокойствие столичного кладбища было нарушено, когда на его территории было обнаружено тело 52-летнего мужчины.

«На месте происшествия был найден мужчина без признаков жизни. Судмедэксперт провел предварительный осмотр тела и не обнаружил видимых следов насильственной смерти», — прокомментировала Кристина Талпэ, пресс-секретарь Кишинёвского управления полиции.

На данный момент ведётся расследование, чтобы установить все обстоятельства этого загадочного инцидента. Что привело 52-летнего мужчину на кладбище и какая участь его там постигла — остается вопросом.

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