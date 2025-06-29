Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото: последствия сильных ливней в Самаре — потопы, провалы, разломы

В Самаре выдалась дождливая неделя. Улицы города погрузились под воду, были задержки в работе общественного транспорта, автомобили проваливались под асфальт, на дорогах образовывались провалы. Мы подготовили фото, на которых показаны последствия ливней 25−27 июня в Самаре.

В Самаре выдалась дождливая неделя. Улицы города погрузились под воду, были задержки в работе общественного транспорта, автомобили проваливались под асфальт, на дорогах образовывались провалы. Мы подготовили фото, на которых показаны последствия ливней 25−27 июня в Самаре.