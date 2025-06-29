Глава СК РФ Бастрыкин ждет доклад по делу о падении кирпичей на мужчину в Самаре

Руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о происшествии в Самаре. На местного жителя обрушились кирпичи.
Все произошло на улице Медицинской. Мужчина шел по улице, когда на него обвалилась часть дымохода одного из жилых домов. Горожанин получил перелом, ему пришлось искать медицинскую помощь.
Как стало известно, дом возвели еще в 1945 году, а 7 лет назад он был признан аварийным.
На данный момент заведено уголовное дело.
Ранее мы писали о том, что Александр Бастрыкин потребовал доклад о покушении на убийство у бара в Самаре. Тогда около одного из заведений мужчине выстрелили в голову.
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