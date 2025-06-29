«В руках у него был топор». Молодой белорус обезоружил преступника на глазах у милиционеров в Мядельском районе

В Мядельском районе молодой белорус обезоружил преступника с топором при милицейском задержании, сообщает телеграм-канал «Милиция Минщины» УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел в агрогородке Княгинин. В тот день молодой человек приехал из Минска к матери в гости и по дороге к дому увидел, как мужчина, размахивая топором, угрожает сотрудникам милиции. Белорус оказался за спиной у злоумышленника, поэтому осторожно подкрался и обезоружил преступника.
— Я понял, что нужно действовать быстро. Осторожно и тихо подошел к нему со спины и выбил топор из рук, — рассказал Артем.
В Княгинине молодой человек помог задержать преступника. Фото: narachanka.by.
После этого правоохранители задержали нападавшего. Молодому человеку за проявленные отвагу и гражданскую ответственность, проявленное мужество и оказанное содействие в задержании преступника вынесли благодарности и вручили ценный подарок от милиции.
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