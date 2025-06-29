«В руках у него был топор». Молодой белорус обезоружил преступника на глазах у милиционеров в Мядельском районе

Инцидент произошел в агрогородке Княгинин. В тот день молодой человек приехал из Минска к матери в гости и по дороге к дому увидел, как мужчина, размахивая топором, угрожает сотрудникам милиции. Белорус оказался за спиной у злоумышленника, поэтому осторожно подкрался и обезоружил преступника.