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«В руках у него был топор». Молодой белорус обезоружил преступника на глазах у милиционеров в Мядельском районе

В Мядельском районе белорус обезоружил преступника с топором.

Источник: Комсомольская правда

В Мядельском районе молодой белорус обезоружил преступника с топором при милицейском задержании, сообщает телеграм-канал «Милиция Минщины» УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в агрогородке Княгинин. В тот день молодой человек приехал из Минска к матери в гости и по дороге к дому увидел, как мужчина, размахивая топором, угрожает сотрудникам милиции. Белорус оказался за спиной у злоумышленника, поэтому осторожно подкрался и обезоружил преступника.

— Я понял, что нужно действовать быстро. Осторожно и тихо подошел к нему со спины и выбил топор из рук, — рассказал Артем.

В Княгинине молодой человек помог задержать преступника. Фото: narachanka.by.

После этого правоохранители задержали нападавшего. Молодому человеку за проявленные отвагу и гражданскую ответственность, проявленное мужество и оказанное содействие в задержании преступника вынесли благодарности и вручили ценный подарок от милиции.

Тем временем немец хотел провезти бивни мамонта через границу Беларуси и Польши.

Между тем МЧС и синоптики сказали о риске падения деревьев из-за порывов ветра до 20 м/с: «Поднимется сильный ветер».