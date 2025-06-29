В горах Алматинской области спасли мужчину с травмой ноги

На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Часть пути до пострадавшего спасатели преодолели пешком по труднопроходимой горной местности.
Мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего началась длительная эвакуация. Транспортировка пострадавшего на носилках проходила по узким каменистым тропам, на высоте около 3200 метров.
Операция сопровождалась серьёзными трудностями: сложный рельеф местности, а также вес пострадавшего — более 90 килограммов. Несмотря на тяжёлые условия, спасатели действовали слаженно и профессионально.
Благодаря упорству и выносливости специалистов МЧС РК мужчина был успешно эвакуирован и передан бригаде Центра медицины катастроф.