В горах Алматинской области спасли мужчину с травмой ноги

В Талгарском районе Алматинской области, в районе ущелья Левый Талгар, во время отдыха с туристической группой один из участников получил травму ноги и утратил возможность передвигаться самостоятельно, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.