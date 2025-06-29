Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Алматинской области спасли мужчину с травмой ноги

В Талгарском районе Алматинской области, в районе ущелья Левый Талгар, во время отдыха с туристической группой один из участников получил травму ноги и утратил возможность передвигаться самостоятельно, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: МЧС РК

На помощь незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Часть пути до пострадавшего спасатели преодолели пешком по труднопроходимой горной местности.

Мужчине была оказана первая медицинская помощь, после чего началась длительная эвакуация. Транспортировка пострадавшего на носилках проходила по узким каменистым тропам, на высоте около 3200 метров.

Операция сопровождалась серьёзными трудностями: сложный рельеф местности, а также вес пострадавшего — более 90 килограммов. Несмотря на тяжёлые условия, спасатели действовали слаженно и профессионально.

Благодаря упорству и выносливости специалистов МЧС РК мужчина был успешно эвакуирован и передан бригаде Центра медицины катастроф.