Во Владивостоке госпитализировали одного человека из ТЦ

«Было осмотрено девять человек: восемь доставлены “скорой”, один самостоятельно обратился», — рассказал он.
По его словам, у одного из пострадавших — состояние средней степени тяжести, он госпитализирован во Владивостокскую больницу № 2. У восьми состояние удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение.
В воскресенье, 29 июня, стало известно, что посетителей супермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.