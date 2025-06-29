Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке госпитализировали одного человека из ТЦ

Во Владивостоке после сообщений о запахе газа в торговом центре (ТЦ) госпитализировали одного человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

«Было осмотрено девять человек: восемь доставлены “скорой”, один самостоятельно обратился», — рассказал он.

По его словам, у одного из пострадавших — состояние средней степени тяжести, он госпитализирован во Владивостокскую больницу № 2. У восьми состояние удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение.

В воскресенье, 29 июня, стало известно, что посетителей супермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.