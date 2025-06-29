При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина

«Сегодня ночью, когда люди спали, враг подло атаковал Вахрушево с помощью БПЛА. Удар пришелся по жилым домам — там, где нет военных объектов, где живут мирные люди. В результате атаки погибла мирная жительница, еще одна женщина ранена, ей оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева.
Глава города уточнил, что в результате повторного удара БПЛА противника без света остались более 24 тысяч жителей города.
«Делаем все, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы», — отметил глава муниципалитета.
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