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В Молдове женщина вербовала селянок для публичных домов в Турции: Ее приговорили к 5 годам лишения свободы

Приговор был недавно вынесен в Кишиневском суде.

Источник: Комсомольская правда

Аферистка, которая сдавала молдаванок в сексуальную эксплуатацию в Турции, отсидит 5 лет.

В Кишиневе 45-летнюю женщину приговорили к 5 годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию нескольких гражданок Молдовы в Турции.

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году она пообещала высокооплачиваемую работу в сфере бытовых услуг и купила билеты своим жертвам. По прибытии в турецкий город Кушадасы женщин удерживали силой и принуждали к сексуальной эксплуатации.

Одна из пострадавших была также обманута обещаниями трудоустройства в Италии, но через Турцию ее продали местным сутенерам.

Подсудимая признала вину. Приговор можно обжаловать в течение 15 дней.

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