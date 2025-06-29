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Под Иркутском 21-летний водитель «Пробокса» погиб в ДТП, пассажир в больнице

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Под Иркутском возле поселка Маркова 29 июня в 03:30 утра в районе произошло страшное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции области, 21-летний водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением и совершил наезд на дерево вблизи садоводства «Ромашка-1».

— В результате происшествия водитель скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, — поделились инспекторы.

20-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Начата проверка, дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.