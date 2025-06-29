Под Иркутском 21-летний водитель «Пробокса» погиб в ДТП, пассажир в больнице

Под Иркутском возле поселка Маркова 29 июня в 03:30 утра в районе произошло страшное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции области, 21-летний водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением и совершил наезд на дерево вблизи садоводства «Ромашка-1».