Под Иркутском 21-летний водитель «Пробокса» погиб в ДТП, пассажир в больнице

Под Иркутском возле поселка Маркова 29 июня в 03:30 утра в районе произошло страшное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции области, 21-летний водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением и совершил наезд на дерево вблизи садоводства «Ромашка-1».
— В результате происшествия водитель скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, — поделились инспекторы.
20-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Начата проверка, дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.