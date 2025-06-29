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Проверка по факту смерти футболиста во время матча проводится в Подольске

В Подольске проводится проверка по факту смерти футболиста во время игры на стадионе. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«28 июня текущего года в время проведения футбольного матча между любительскими командами, в рамках регулярного первенства чемпионата Московской области, игрок одной из команд почувствовал себя плохо и упал на искусственный газон поля стадиона. Несмотря на проведенные сотрудниками “скорой помощи” реанимационных мероприятий, мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Следователем проводятся проверочные мероприятия, запрошена медицинская документация, а также иные документы, ожидается заключение судебно-медицинского эксперта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.