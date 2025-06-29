Проверка по факту смерти футболиста во время матча проводится в Подольске

«28 июня текущего года в время проведения футбольного матча между любительскими командами, в рамках регулярного первенства чемпионата Московской области, игрок одной из команд почувствовал себя плохо и упал на искусственный газон поля стадиона. Несмотря на проведенные сотрудниками “скорой помощи” реанимационных мероприятий, мужчина скончался», — говорится в сообщении.