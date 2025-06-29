В Башкирии 14-летний подросток стал жертвой грабителя

Подросток рассказал полиции о том, что в квартиру постучали. Он открыл дверь и увидел за ней незнакомца. Мужчина представился знакомым его матери и зашёл в жилище. Из квартиры он уже вышел с телевизором, сотовым телефоном и деньгами в размере одной тысячи рублей, после чего скрылся. Вреда мальчику он не нанёс, но сильно напугал его.