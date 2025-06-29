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В Башкирии 14-летний подросток стал жертвой грабителя

Неизвестный представился знакомым матери и вынес из квартиры ценные вещи.

В Салавате ограбили 14-летнего ребёнка, когда он находился дома, сообщили в МВД по Башкирии. Грабитель задержан.

Подросток рассказал полиции о том, что в квартиру постучали. Он открыл дверь и увидел за ней незнакомца. Мужчина представился знакомым его матери и зашёл в жилище. Из квартиры он уже вышел с телевизором, сотовым телефоном и деньгами в размере одной тысячи рублей, после чего скрылся. Вреда мальчику он не нанёс, но сильно напугал его.

Мать несовершеннолетнего обратилась в полицию. В доме обнаружены отпечатки пальцев злоумышленника, а со слов мальчика составили фоторобот. В результате полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело.