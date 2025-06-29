В Самаре вновь объявили НМУ 1 степени с 29 по 30 июня 2025 года

В Приволжском УГМС объявили НМУ 1 степени опасности, известное в народе как «черное небо». В Самаре режим будет действовать с 20:00 29 июня по 10:00 30 июня.
Утверждается, что данные были переданы на предприятия, которые выбрасывают в воздух вредные примеси.
Жителям города рекомендуется закрывать окна, как можно меньше проводить время на улице и тренироваться в закрытых помещениях.
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