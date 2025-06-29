В Катангском районе водитель получил штраф за нецензурную надпись на авто. На автомобиле 47-летнего жителя села Ербогачен обнаружили крупную наклейку с нецензурной бранью, что противоречит нормам морали и может негативно влиять на нравственное воспитание подростков. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и ГУ МВД Иркутской области.
— В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), — сообщили полицейские.
Мировой суд назначил мужчине штраф в размере 500 рублей. Однако на этом последствия его поступка не закончились — уполномоченные органы приняли решение об аннулировании всех выданных ему лицензий на хранение и ношение оружия.