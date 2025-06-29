В Катангском районе водитель получил штраф за нецензурную надпись на авто. На автомобиле 47-летнего жителя села Ербогачен обнаружили крупную наклейку с нецензурной бранью, что противоречит нормам морали и может негативно влиять на нравственное воспитание подростков. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и ГУ МВД Иркутской области.