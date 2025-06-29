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В Островце ребенок упал в ливневый колодец — он умер в больнице

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Шестилетний ребенок скончался в больнице после падения в ливневый колодец, сообщили в МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о том, что ребенок упал в колодец ливневых очистных сооружений, спасатели получили в 19:58 в субботу. ЧП случилось на улице Парковой в Островце (Гродненская область).

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали из воды мальчика 2019 года рождения, ребенка немедленно госпитализировали. Однако в 21:08 мальчик скончался в больнице.

Работниками МЧС оказана психологическая помощь родственникам погибшего ребенка.

сообщили в пресс-службе ведомства

В начале июня в питьевой колодец упал мужчина в Лидском районе: он решил почистить колодец во дворе, однако не рассчитал прочность веревки, которая под его весом оборвалась. Спасатели вытащили его с помощью лебедки, мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.