В Островце ребенок упал в ливневый колодец — он умер в больнице

В начале июня в питьевой колодец упал мужчина в Лидском районе: он решил почистить колодец во дворе, однако не рассчитал прочность веревки, которая под его весом оборвалась. Спасатели вытащили его с помощью лебедки, мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.