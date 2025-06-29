Под Самарой 74-летний водитель ВАЗ влетел в 34-летнего мужчину на «весте»

В Сызрани произошло ДТП с участием двух отечественных авто. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.
Как выяснила ГАИ, 74-летний мужчина за рулем ВАЗ 2106 не уступил дорогу LADA Vesta, после чего произошло столкновение.
В результате аварии пострадал пожилой водитель ВАЗа, его доставили в медучреждение.
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