Вучич заявил, что задержанные в Белграде не получат помилования

Митинги прошли сразу в двух местах: на площади Славия в центре Белграда, а также в районе Пионерского парка и здания парламента. По информации МВД Сербии, всего в протестной акции приняли участие около 36 тыс. человек. Вучич назвал митинг «фиаско», отметив, что численность протестующих была примерно на 30% меньше, чем в декабре. Сербский президент также заявил, что звучавшие на акции лозунги были «глупыми и жалкими».