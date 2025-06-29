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СК проверит информацию об избиении ребенка в лагере на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июн — РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту размещения в социальных сетях информации об избиении ребенка в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Организована проверка по публикации, размещенной в одной из социальных сетей, по факту причинения побоев в отношении несовершеннолетнего ребенка на территории детского лагеря “Альбатрос”. В настоящее время на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет также дана оценка действиям персонала лагеря.

В одной из социальных сетей был опубликован видеоролик, в котором запечатлен момент избиения ногами одним из воспитанников лагеря другой девочки, находящейся в этом же учреждении. Отмечается, что побои причинил ребенок якобы из неблагополучной семьи и случилось это еще в начале июня. Об этом было доложено руководству учреждения, но никаких ответных мер не последовало.