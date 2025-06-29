СК проверит информацию об избиении ребенка в лагере на Камчатке

В одной из социальных сетей был опубликован видеоролик, в котором запечатлен момент избиения ногами одним из воспитанников лагеря другой девочки, находящейся в этом же учреждении. Отмечается, что побои причинил ребенок якобы из неблагополучной семьи и случилось это еще в начале июня. Об этом было доложено руководству учреждения, но никаких ответных мер не последовало.